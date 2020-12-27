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تعليم

بدء الاختبارات الإلكترونية في جامعة قناة السويس .. اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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أعلن الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس  بدء الإختبارات الإلكترونية تبعا للجدول الزمنى المحدد وفى الفتره من اليوم الاحد ، حتى الثلاثاء ٢٩ ديسمبر الجاري  لكليات التربية والصيدلة والادب والعلوم الإنسانية بمركز الإختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشدده.
  
وبحسب بيان أصدرته الجامعة، طالب رئيس الجامعة الطلاب، بالالتزام بإرتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم .

 أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإمتحانات تعقد لكلية التربية اليوم الأحد الموافق ٢٧ ديسمبر ولكلية الصيدلة يوم الإثنين الموافق ٢٨ ديسمبر أما طلاب الآداب والعلوم فيؤدون اختباراتهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر بإجمالي عدد طلاب ٩٣٠ طالب وطالبة .

وأضافت الدكتورة غادة حداد منسق عام الإختبارات الإلكترونية بالجامعة أن أعداد الطلاب الممتحنين  لكل كلية جاء كالتالى ١٧٠ طالب وطالبة بكلية التربية و١٦٠ بكلية الصيدلة و ٦٠٠ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

أشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية الى أن الاختبارات تعقد  للفرقة الأولى قسم تربية خاصة بمادة الصحة العامة أما طلاب الفرقة الرابعة فيؤدون اختبارات مادة علم النفس. 

وقال الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة أن طلاب الفرقة الثانية يؤدون الاختبارات، وعن كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

 أوضح الدكتور عادل السعدني عميد الكلية أن طلاب الفرقة الثانية يؤدون أختبارات مادة الجيومورفولوحيا كما يؤدي طلاب الفرقة الثانية اختبارات مادة جغرافيا كمية.

تأتى الإختبارات الإلكترونية ضمن خطة مشروع القياس والتقويم بجامعة القناة بإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفي المدير التنفيذي للمركز.
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