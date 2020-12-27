عضو مجلس إدارة ليفربول : أتمنى استمرار محمد صلاح

أعرب إيان راش اسطورة فريق ليفربول وعضو مجلس إدارة النادي الحالي عن سعادته لتواجده في حفل جلوب سوكر 2020 والتى تستضيفها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة .

وأضاف راش خلال تصريحاته لقناة أبوظبي الرياضية : اتمني استمرار محمد صلاح مع فريق ليفربول ولا اتوقع مغادرته الانفيلد الفترة المقبلة

وأكمل : محمد صلاح معشوق لجماهير ليفربول ويسجل الكثير من الأهداف





اهتمام أهلاوي خاص:





ويحظى حفل جلوب سوكر باهتمام خاص من جماهير النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يتسلم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، جائزة نادي القرن الأفريقي التي توج بها النادي الأهلي رسميًا.





أبرز الجوائز الأخرى التي سيجري الإعلان عنها خلال حفل جلوب سوكر:





جائزة نادي القرن:





ينافس النادي الأهلي نادي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.









جائزة لاعب القرن:





وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.









أفضل لاعب في العالم 2020:





ميسي - رونالدو - ليفاندوفسكي.





جائزة مدرب القرن:





فيرجسون - جوارديولا - مورينيو - زيدان





أفضل فريق في العالم 2020:





ليفربول - بايرن ميونخ - ريال مدريد









أفضل مدرب 2020:





جيان بيرو - يورجن كلوب - هانز فيليك.