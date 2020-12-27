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حوادث

سقوط عصابة مسلحة تسرق وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:39 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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محمد صبري
لم تغفل أعين رجال مباحث القاهرة عن عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص فى سرقة المواطنين بالاكراه ، حيث نجحت القوات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى تحديدهم وضبطهم ، وتبين أنهم وراء ٨ بلاغات سرقة وتعدى على المواطنين .

وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث قسم الوايلي يفيد أنهم قد تمكنوا من ضبط ٣ عاطلين وبحوزتهم عدد ٣ سلاح ابيض " كتر " عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي ٤٠٠ جنيه كرهًا عن سائق تاكسي وإحداث إصابته بجروح قطعية حال استقلالهم صحبته السيارة قيادته (أجرة ـ  تاكسي) بدعوى توصيلهم لمستشفي الدمرداش ـ دائرة القسم .

وبعرض المتهمين على اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة اعترفوا بالشروع في سرقة حقيبة يد من مهندسة ومقيمة بالمطرية كرهًا عنها حال استقلالها سيارتها بميدان العروبة ـ دائرة القسم وإحداث إصابتها بجروح وكسور عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف ، وإحداث تلفيات بالسيارة ، إلا أنهم تخلوا عن الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب استغاثتها بالأهالي .

وباستدعاء المجني عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب في إصابتها وإحداث عاهة مستديمة .

ومن خلال تطوير مناقشة المتهمين للربط بينهم وبين القضايا المجهولة ، قرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين  بأسلوب " المغافلة "  .

 واعترفوا بارتكاب عدد ٨ حوادث سرقة بذات الإسلوب ، تم بإرشادهم ضبط عدد ٤ هواتف محمولة المُستولى عليهم من المجني عليهم و ٢ حقيبة يد بمكان إخفائهم ، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية .

باستدعاء المجني عليهم  تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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