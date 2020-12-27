مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

مازال اسم العرافة البلغارية بابا فانجا يتردد في وسائل الإعلام بعد نشر تقارير حول توقعاتها لعام 2021، التي حققت 85 % من توقعاتها السابقة، وكان آخرها إصابة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية بمرض، وهو ماحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

توقعات العرافة بابا فانجا في 2021

العرافة البلغارية بابا فانجا قبل وفاتها تنبأت ببعض الأحداث في عام 2021 ، منها اكتشاف علاج نهائي للسرطان، فوفقًا لما نشره موقع صحيفة " ميرور" البريطانية، قالت العرافة سابقًا :" في بداية القرن الحادي والعشرين ستتخلص البشرية من مرض السرطان.. سيأتي اليوم الذي يُربط فيه السرطان بسلاسل حديدية".

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كما كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية الكفيفة للعام 2021، وتنبأت بمعاناة العالم للكثير من الكوارث في السنة المقبلة، لافتة إلى أن "تنين قوي" سيستولي على الأرض، وسينقسم الناس حسب عقائدهم، وقالت: "سنشهد أحداثا مدمرة ستغير مصير البشرية".

ومن ضمن توقعات العرافة الكفيفة أيضًا انهيار الاقتصاد الأوربي وتنفيذ محاولة اغتيال ضد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على يد شخص داخل بلاده، إلى جانب شن المتطرفين لهجوم في أوربا، وزعمت أن "المتطرفين سيستخدمون ترسانة أسلحة كيميائية ضد الأوربيين".

من هي العرافة بابا فانجا ؟

اسمها الحقيقي فانغيليا بانديفا غوشتيروفا ، واشتهرت باسم فانغا أو الجدة فانغا ، وكانت امرأة عجوز عمياء لديها قدرة غريبة على وصف أشياء لم ترها من قبل ، وولدت فانجا في 31 يناير 1911 بمدينة ستروميكا، إحدى مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك، والواقعة حاليًا في مقدونيا.

حظيت الجدة فانجا بلقب "نوستراداموس البلقان" بفضل تحقق 85% من نبوءاتها ،و اعتبرتها روسيا والغرب قديسة خارقة ، وقال معجبوها إنها كانت تحظى بنظرة ثانية مختلفة عن البشر ، مما مكنها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية .

رغم كل الشهرة التي نالتها الجدة فانجا، وصدق تنبؤاتها ، إلا أنها لم تكتب أبدًا تلك التوقعات الخاصة، لكن الحكومة البلغارية كان لها رأي آخر، وصدقت كل كلمة تقولها الجدة فانجا ووضعت اسمها في جدول الرواتب الحكومي، كما تم تكليف طاقم خاص بكتابة تنبؤاتها وتدوين مقابلاتها مع الأشخاص الذين أتوا إليها للحصول على المشورة.

توفيت الجدة بابا فانجا في عمر 85 عامًا وتحديدا بتاريخ 11 اغسطس عام 1996م في بيتريتش، بلغاريا ، ورغم وفاتها إلا أن العديد من النبؤات التي قالتها قبل سنوات طويلة مازالت تحدث بالفعل ، وعاد اسمها يتردد مجددًا في وسائل الإعلام العالمية بسبب توقعاتها لعام 2021 .