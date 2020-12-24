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فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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منار شعبان
عل الرغم من وفاة العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا منذ 23 عاما، إلا أن توقعاتها ونبوءاتها مازالت تتحقق، والتي عمل على تفسيرها العديد من الخبراء وكان أبرز توقعاتها التي تحققت هي أحداث 11 سبتمبر ووظهور وباء كورونا الذي ضرب العالم.

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وتكهنت العرافة العمياء بحدوث ما يقرب من 10 احداث سوف تغير من شكل العالم في عام 2021 القادم والتي يعتقد العديد من الخبراء في علم الفلك أن هذه التوقعات في الأغلب قد تحدث كما توقعت العرافة العمياء .

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ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نبؤات العرافة البلغارية العمياء من خلال الفيديوجراف التالي.
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