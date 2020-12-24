فيديوجراف.. ماذا قالت العرافة العمياء عن عام 2021؟





عل الرغم من وفاة العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا منذ 23 عاما، إلا أن توقعاتها ونبوءاتها مازالت تتحقق، والتي عمل على تفسيرها العديد من الخبراء وكان أبرز توقعاتها التي تحققت هي أحداث 11 سبتمبر ووظهور وباء كورونا الذي ضرب العالم.