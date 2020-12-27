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رياضة

الترجي يفوز على اتحاد بن قردان 1-0 وينفرد بصدارة الدوري التونسي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انفرد فريق الترجي بصدارة الدوري التونسي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه اتحاد بن قردان 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري والتي شهدت أيضا فوز النجم الساحلي على الاتحاد المنستيري 3 / 1 ونجم المتلولي على شبيبة القيروان 2 / صفر وتعادل الملعب التونسي ومستقبل الرجيش سلبيا.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد بن رمضان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع الترجي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد اتحاد بن قردان عند خمس نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز النجم الساحلي على الاتحاد المنستيري 3 / 1.

وسجل أهداف النجم الساحلي داروين جونزاليس في الدقيقة 39 وحمزة لحمر في الدقيقة 58 من ركلة جزاء وسليم بوخنشوش في الدقيقة 84من ركلة جزاء أيضا، فيما سجل هدف الاتحاد المنستيري إدريس المحيرصي في الدقيقة 54.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد الاتحاد المنستيري عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز نجم المتلوي على شبيبة القيروان بهدفين نظيفين سجلهما محمد مرزوقي وعلاء البوسليمي في الدقيقتين 16 والأخيرة من المباراة.

ورفع نجم المتلوي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد شبيبة القيروان عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الملعب التونسي ومستقبل الرجيش.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث كما رفع مستقبل الرجيش رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

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