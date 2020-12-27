نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور وتروج لأغنيتها الجديدة "معذور قلبي"

شاركت الفنانة الجميلة نجوى كرم صورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتروج الفنانة نجوى كرم للفيديو كليب الخاص باغنيتها الجديدة "معذور قلبي" ، وتحمس الجمهور لسماع الاغنية.

وتألقت باطلالة انيقة تبرز رشاقتها وجمالها، حيث ارتدت بنطلون برسم جلد الثعبان باللون الأحمر وقميص اسود اللون وبوت انيق أسود بكعب عال.

ومن الناحية الجمالية، حرصت على لوك ميك اب سموكي للعيون يبرز جمالها، وبتسريحة شعر ويفي واكسسوارات قليلة أكملت الطلة.

وحازت الصور على اعجاب متابعي نجوى كرم عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات حول جمالها، وانتظارهم اعمالها بكل حب وشغف.

وقد كشفت الفنانة نجوى كرم عن موعد حفلها الغنائى الجديد ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق والذى يقام بمركز دبى التجارى.

وقالت نجوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "احفظوا التاريخ ١٥-١ .. كونوا معنا بحفل ضمن فعاليات "مهرجان دبي للتسوق" بمركز دبي التجاري العالمي".

وكانت قدمت نجوى كرم توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.

وعبرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة قائلة: "لم أكن أصدق أن نعود لحالتنا الطبيعية بعد شهور وشهور من البعد والانعزال، ومشاعري مختلطة بين الارتباك والدهشة والسعادة"، مشيرة الى كون هذه الحفلة بشرة خير لعودة الحياة الفنية لسابق عهدها تدريجيا وإعادة ضخ دماء الحفلات الحية مرة أخرى، مؤكدة أنها تشعر بالأمل والتفاؤل حيال الفترة المقبلة، فترة ما بعد كورونا.

كما شهد الحفل مشاركة خاصة للفنان خالد الحجار، الذي احتفل مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياته "بشوفك"، والتي خاض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية، وينشغل حاليا بالانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "متل المطر"، معبرا عن سعادته الكبيرة لهذه الإطلالة التي شارك خلالها الغناء مع فرقة شمس الأغنية العربية.

وكانت وجهت نجوى التهنئة الى النجمة ماجدة الرومى بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها والذى اقامته منذ ايام قليلة حيث تلقت عديد من التهانى من عدد من النجوم والمبدعين بالوطن العربى.