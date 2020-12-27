شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

اعلنت شركة أودى لصناعة السيارات الالمانية عن طراز باسم أوديR8 Panther Edition 2021 ، او الفهد الاسود بتصميم فريد من نوعه ، و سيقتصر الإنتاجه على 30 وحدة وسيكون النموذج مقصورًا على الولايات المتحدة.





وتتميز السيارة أودي R8 Panther Edition موديل 2021 بشارات سوداء وطلاء بتأثير بلوري Panther Black ذو لون أرجواني داكن ، و أغطية مرايا من ألياف الكربون وعجلات مقاس 20 بوصة تتميز بلمسات نهائية سوداء غير لامعة بالإضافة إلى لمسات باللون الأحمر.





بالاضافة الى وحدات إضاءة LED ونظام عادم رياضي ومجموعة خارجية من الكربون ، و شفرات جانبية من الكربون سيغما وألياف كربونية في حجرة المحرك.





اما عن المقصورة الداخلية للسيارة أوديR8 Panther Edition موديل 2021 ، فهى تاتى بطبقة جلدية حصرية بالكامل من Audi مع خياطة حمراء قرمزية ، و يتردد صدى اللون الأحمر على "مقاعد صدفة السباق" المغطاة بجلد نابا الأحمر القرمزي.





بالاضافة الى عجلة قيادة مغلفة بالجلد أو الكانتارا، وبطانة أمامية من ألكانتارا مخيط بالماس، وحصائر أرضية خاصة بتطريز R8 بالإضافة إلى أنابيب جلدية حمراء قرمزية.





وتستمد السيارة قوتها من خلال محرك V10 بسعة 5.2 ليتر بسعة 5.2 لتر ينتج 532 حصان وعزم دوران يبلغ 540 نيوتن-متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية. تقول أودي إن هذا يمكّن الكوبيه من الركض من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 323 كلم/سا.





اما عن سعر السيارة R8 Panther Edition فيبدأ من 183,300 دولارًا أمريكيًا اى ما يقارب 3 مليون جنيه مصرى .