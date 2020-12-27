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ديني

أمين الفتوى: لا يجوز الحصول على قرض للأكل والشرب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:45 م
أمين الفتوى: لا يجوز
أمين الفتوى: لا يجوز الحصول على قرض للأكل والشرب
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الحصول على قرض حتى يصرف في الطعم والشراب، مشيرا إلى أن القرض لا يكون إلا عند الحاجة الملحة فقط .

نايمين على الأرض... هل يجوز الحصول على  قرض لفرش الشقة؟ .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن القرض يجوز عند الحاجة الضرورية.



 سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".
 

وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولم يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".




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