الحكومة تكشف الأماكن التي تطبق فيها غرامة عدم ارتداء الكمامة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها".





وتابع "في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيها".





وطالب "بارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي".





وعن الأماكن التي تطبق بها الغرامات، أكد أن غرامات عدم ارتداء الكمامة تُطبق داخل الأماكن التي تضمنها قرار الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، والتي تشمل: المصالح الحكومية، والبنوك، ووسائل المواصلات الجماعية كالمترو وأتوبيسات النقل العام، والخاصة كالميكروباص والتاكسي.



