ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف تضع ضوابط صارمة في المساجد لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، عدم إقامة اي دروس او مناسبات في المساجد وأن اقامة الصلاة في مدة ١٠ دقائق. 

كشف طايع، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، عن أن هيئة كبار العلماء أصدرت تعليمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي خرق للاجراءات الاحترازية في المساجد. 

وأكمل الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزار الاوقاف، أن التباعد أصبح واجب على كل مصلى حتى لا يتعرض العدوى من الوباء، متابعا أن هذا الأمر له قوة شرعية وكلها أمور تصب في صالح المواطن، وهذا الأمر في فقة الأزمات. 

حذرت وزارة الأوقاف جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، وشددت على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، والالتزام بعدم فتح الأضرحة.


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبًا على المسجد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أوقاف الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل الدعوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأوقاف: تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد في جميع المحافظات

انطلاق فعاليات برنامج سفيرات المحبة والسلام التدريبي للواعظات والراهبات بالقومي للمرأة

لا نية للغلق.. الأوقاف لـ "صدى البلد": ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في المساجد

وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا"

لن نفتح دور المناسبات ..الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا مطلب شرعي ووطني

ترشيحاتنا

بعد تبرع والدتها.. أول تعليق من رئيس جامعة المنوفية على وفاة الطفلة ليلى

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

الجيش اللبناني يعلن عن اعتقال لبنانيين وستة سوريين على صلة بحريق مخيم للاجئين

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

الحكومة: هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

مصطفى حجاج لـ عمرو دياب: اتعلمت منك كتير في 5 دقائق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها