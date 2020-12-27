الأوقاف تضع ضوابط صارمة في المساجد لمواجهة كورونا

أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، عدم إقامة اي دروس او مناسبات في المساجد وأن اقامة الصلاة في مدة ١٠ دقائق.





كشف طايع، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، عن أن هيئة كبار العلماء أصدرت تعليمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي خرق للاجراءات الاحترازية في المساجد.





وأكمل الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزار الاوقاف، أن التباعد أصبح واجب على كل مصلى حتى لا يتعرض العدوى من الوباء، متابعا أن هذا الأمر له قوة شرعية وكلها أمور تصب في صالح المواطن، وهذا الأمر في فقة الأزمات.





حذرت وزارة الأوقاف جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، وشددت على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، والالتزام بعدم فتح الأضرحة.









وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبًا على المسجد.







