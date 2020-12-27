حنان يوسف: عادل إمام "غتت".. والمذيعة تتحفظ على الوصف

كشفت الفنانة حنان يوسف، عن أبرز الشخصيات الفنية التي أثرت في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن الفنان عادل إمام أحد أبرز تلك الأسماء الفنية، التي سعدت بالعمل معها خلال مسيرتها الفنية.





وقالت "يوسف" خلال لقائها مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أنها تحب الفنان عادل إمام على المستوى الشخصي، مضيفة: "أنا بحب عادل إمام وبتبسط لما بشوفه لكن هو غتت"، ما جعل الإعلامية قصواء الخلالي تتحفظ على وصف عادل إمام بـ"الغتت".





وعلقت حنان يوسف، أنها كانت متخوفة من الوقوف بجانب الفنان عادل إمام في التمثيل رغم حبها الكبير له، إلا أنها خاضت تلك التجربة، ووجدته متعاونا حتى انه كان يدخل عليهم ويضحك معهم.



