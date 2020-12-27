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أخبار البلد

منها الرشح والكحة والإسهال والقيء.. الصحة توضح أعراض فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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محمد غالي

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض فيروس كورونا المستجد مثل الرشح والعطس والكحة والشعور بآلام فى الجسم وإسهال وقيء وضيق فى التنفس، مطالبة المواطنين بحماية أنفسهم وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر مع آخرين وتطهير اليد .


ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بالمحافظة على غسل الأيدى بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدة مرات فى اليوم للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، كما دعت الوزارة المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل الكمامة والتباعد البدني والمحافظة على النظافة الشخصية.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  477 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم. 


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. 


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

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