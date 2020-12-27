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وزير الإسكان يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس بحضور "مدبولي"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش العديد من الملفات وعلى رأسها موضوع تطوير القرى المصرية، والتي بدأت بتطوير حوالي 400 قرية من القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات الأساسية وتطوير الوحدات الصحية والمنشات التعليمية.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هناك توجيه من الرئيس تم العمل على تنفيذه منذ شهر بالعمل على تطوير القرى على مستوى المركز بما يتيح التكامل بينهما؛ لرفع مستوى معيشة المواطنين من خلال خلق فرص عمل ومراكز حرفية وأنشطة للاهتمام بالمستوى الاقتصادي للمواطنين.

وتابع، أن الرئيس وجه بالانتهاء من مشروع تطوير القرى على مستوى المراكز بـ 20 محافظة خلال 3 سنوات كل مرحلة 1500 قرية بإجمالي تكلفة 500 مليار جنيه، منوهًا بأن 60% من المراكز تقع في صعيد مصر مما يعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وحجم المشروعات الأخرى التي تتم في الصعيد كبيرة جدًا. 

وتابع، أن الرئيس وجه بإنشاء ٣٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع "سكن كل المصريين" على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية؛ لتوفير السكن اللائق للمواطنين. 

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