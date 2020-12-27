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رياضة

نادين سلعاوي: الفوز على سبورتنج خطوة نحو تتويج الأهلي بالدوري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت نادين سلعاوي، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالأهلي أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب سبورتنج، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأضافت أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة بعد تأخر نتيجة المسحات إلى وقت متأخر، وكذلك ما حدث قبل اللقاء أثناء فترة إحماء الفريقين، وظهور عينة إيجابية لإحدى لاعبات فريق سبورتنج.

وأشارت إلى أن الفريق سوف يستعد بقوة للمباراة القادمة، بغض النظر عن مباراة ناشئات سلة الأهلي.

وأوضحت أن الجميع يتبع الإجراءات الاحترازية داخل فندق إقامة الفريق، خاصة أن هدف الفريق في المقام الأول حصد اللقب وتحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي قد تمكن من تحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
 
وكان فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا قد حقق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 77-60، ضمن منافسات البطولة ذاتها.
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