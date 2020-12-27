نادين سلعاوي: الفوز على سبورتنج خطوة نحو تتويج الأهلي بالدوري

أكدت نادين سلعاوي، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالأهلي أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب سبورتنج، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.
وأضافت أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة بعد تأخر نتيجة المسحات إلى وقت متأخر، وكذلك ما حدث قبل اللقاء أثناء فترة إحماء الفريقين، وظهور عينة إيجابية لإحدى لاعبات فريق سبورتنج.
وأشارت إلى أن الفريق سوف يستعد بقوة للمباراة القادمة، بغض النظر عن مباراة ناشئات سلة الأهلي.
وأوضحت أن الجميع يتبع الإجراءات الاحترازية داخل فندق إقامة الفريق، خاصة أن هدف الفريق في المقام الأول حصد اللقب وتحقيق البطولة الأولى له هذا الموسم.
وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي قد تمكن من تحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وكان فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا قد حقق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 77-60، ضمن منافسات البطولة ذاتها.