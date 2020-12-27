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الأزهر: دفع الضرر عن النفس واجب شرعا لذلك يجب ارتداء الكمامة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يجب على جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الخطر الحقيقي للفيروس هو في سرعة انتشاره وشدة تأثيره".

وأكد "يجب شرعًا أن يأخذ المؤمن بأسباب النجاة من المخاطر، مطالبا "بتجنب المصافحة والسلام بالأيدي والمعانقة والتقبيل في ظل أزمة كورونا".

وتابع الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، "دفع الضرر عن النفس واجب شرعًا لذلك يجب ارتداء الكمامة".

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