شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 28 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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نصيحة الابراج





سيكون مهما بالنسبة لك. اليوم جيد لاستئناف خطة قديمة متوقفة. اليوم ستكون مليئًا بالأفكار الجديدة وستستفيد منها بشكل كامل. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فيمكنك الاستفادة جيدًا من جهة اتصال تجارية قديمة





يمكنك عمل صفقة كبيرة. من ناحية أخرى ، سيحصل الموظفون على احترام رئيسهم. إذا كنت تواجه أي مشكلة في المكتب ، فستتم إزالة هذه المشكلة بمساعدة رئيسك. على الصعيد الاقتصادي لن تحصل على نتائج جيدة.





قلة المال يمكن أن تزيد من قلقك. صحتك لن تكون على ما يرام اليوم وستكون علاقتك مع الأشقاء قوية. إذا كنت قلقًا بشأن شيء ما لفترة طويلة ، يبدو أن قلقك قد انتهى اليوم.







عند الحديث عن العمل ، ستكون نشطًا وإيجابيًا للغاية في المكتب وستولي اهتمامًا كاملًا لعملك. قد يضطر رجال الأعمال إلى السفر لمسافات طويلة. بالحديث عن المال ، ستكون ميزانيتك متوازنة. اليوم ، يتم تحقيق الثروة أيضًا. ستشعر بتحسن عقليًا وجسديًا مع تقليل التوتر.





بالحديث عن الحياة الشخصية ، ستكون حياة الزوج اليوم جيدة جدًا. ستحصل أيضًا على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع بعضكما البعض. يمكنك أيضا مناقشة بعض القضايا الهامة.





اليوم ، سيكون هناك المزيد من الاندفاع إلى العمل. قد تضطر إلى العمل بجد ، سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري. لكي تكون بصحة جيدة ، عليك أن تنظم روتينك اليومي.

