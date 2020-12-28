أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. ورد قوي من رانيا يوسف على فيديو مفاتنها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:





كشفت الفنانة راندا البحيرى عن تقييمها لعام 2020 سواء على المستوى الفنى او المهنى قبل ان تودعه بايام قليلة.





استنكرت الفنانة رانيا يوسف، الهجوم الشرس الذى تعرضت له خلال الايام القليلة الماضية؛ بسبب برومو حلقاتها مع إحدى القنوات العراقية وجاء فيه لفظ جريء عن مفاتنها.





كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ايام قليلة.





توفيت المطربة التونسية، زهيرة سالم، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



