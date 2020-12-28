ضبط المعلمة المتهمة بتعذيب الطفلة حنين في الغربية.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في إلقاء القبض على معلمة متهمة بتعذيب الطفلة "حنين" والمعروفة إعلاميا بطفله التعذيب بحضانة بعدما تعرضت للحرق بواسطه سكين بكي يديها بدعوي تبولها اللاإرادي بحضانه داخل منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود .





وتعود أحداث الواقعه حينما تلقي اللواء هاتي مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والده الطفله "حنين" تتهم المدعوه" هبه.ا" 34 سنه معلمه حضانه بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشيه .

تم تكوين فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائدين سامح عمران وأحمد بهاء مفتشا مباحث مركز سمنود وبتقنين الاجراءات الأمنيه تم ضبط المتهمه واقتياده الي ديوان مركز شرطه سمنود.





وكان الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها لا اراديا اوائل الأسبوع الماضي وهو ما أصاب اهسر وعائلات القرية بحالة من الحزن والغضب.

وقالت الطفلة "حنين رشاد متولي" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة وتدعى " ه. ال " عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى .





أوضحت والدة الطفلة ان أفراد الأسرة لجأت إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب فادح وتعدي صارخ غير إنساني.





وأشار إلى ان والدها عامل باليومية فى أحد المصانع بقرية ميت عساس، مناشدة بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال معلمة رياض الأطفال مرتكبة الواقعة. وأضافت محدش يرضى بحصل كده لضناه انه يتعذب ونفسي أجيب حقها.





وأفادت مصادر مقربة من أسره الطفلة أن والدها سيقدم بلاغا لمركز شرطة سمنود بواقعة التعدي علي طفلته "حنين" واخطار الجهات الأمنية ببيانات المعلمة التي تعدت عليها وعذبتها .





من ناحية أخرى وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المحاسبة أماني النادي وكيل التضامن بالغربية بتكليف لجنه من إداره الدفاع عن حقوق الطفل وفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي علي الطفلة ومحاسبة العاملين داخل الحضانة قانونيا .