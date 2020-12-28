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أخبار العالم

رعب في بريطانيا بسبب كورونا المتحور.. مخاوف من امتلاء المستشفيات ومطالب بإغلاق عام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
رعب في بريطانيا بسبب
رعب في بريطانيا بسبب كورونا
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شيماء مصطفى
يخشى الأطباء في بريطانيا من امتلاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية بسرعة بالمصابين بفيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد الحالات التي تدخل المستشفيات عقب تفشي السلالة المتحورة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المرجح أن يتجاوز العدد الإجمالي للمرضى في مستشفى واحدة، المصابين بالفيروس خلال ذروة الموجة الأولى، حيث تم علاج 21286 شخصًا في 22 ديسمبر، أي أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 21683 منذ 12 أبريل.

تأتي هذه المخاوف في الوقت الذي خضع فيه ملايين من المواطنين الآخرين إلى المرحلة الرابعة من الإغلاق، مع مراجعة المستوى في 30 ديسمبر وسط تزايد حالات الإصابة بالوباء ودخول المستشفيات.

وقال الأطباء في لندن إن مستشفياتهم تشبه "منطقة الحرب"، في حين حذر أعضاء أكاديمية الكليات الطبية الملكية من أن السلالة المتحورة قد تؤدي إلى امتلاء هيئة الخدمات الوطنية، وفقًا لصحيفة "تايمز".

فيما دعا مجلس الصحة بجامعة كارديف وفيل، المسؤول عن أكبر مستشفى في ويلز، إلى المساعدة العاجلة، وناشد طلاب الطب ومجموعات الموظفين الأخرى التي دعمت سابقًا في إنقاذ المرضى.

وفي الوقت نفسه، حذرت هيئة الخدمة الصحية في لندن من أنها ستظل بأكملها في حالة تأهب قصوى حتى نهاية مارس المقبل على الأقل بسبب التدفق المستمر للمرضى، وقد طُلب من المستشفيات تشغيل كل سرير ممكن.

وكانت إحصاءات حكومية، أظهرت، أمس الأحد، أن المملكة المتحدة أبلغت عن 30501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 316 حالة وفاة أخرى، بعد تفشي السلالة الجديدة.

ونتيجة لذلك، يواجه ملايين آخرون الآن مطالبة بالبقاء في المنزل، عند مراجعة المستويات، الأربعاء المقبل، بعد تخفيف القواعد خلال عيد الميلاد.

في ذات الوقت، بدأت بعض المستشفيات في إنشاء أسرة مؤقتة للعناية المركزة في أجنحة الأطفال وأقسام السرطان، حيث يتوقعون إن يمتلئ ثلث أو نصف أسرتهم بمرضى كورونا بحلول ليلة رأس السنة.

من جانبه، قال مايكل جريفين، رئيس الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، إن شهري يناير وفبراير سيكونان حاسمين، مؤكدا أنه أوصى بخضوع البلاد بأكملها للمستوى الرابع من القيود.
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