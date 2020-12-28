تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

وحقق الزمالك الفوز في أولى مبارياته بالدوري هذا الموسم على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية والماضية.





ويسعى الزمالك الذي يتواجد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لكي يقدم أداءً فعالا، أمام سموحة، لاستعادة توازنه مجددًا، والاقتراب من الصدارة.