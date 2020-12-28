ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
ساسي
ساسي
Advertisements
إسراء أشرف
يلتقي الزمالك مع سموحة اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد "برج العرب"، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز. 

ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود كل من، محمود "جنش"، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد، مصطفى محمد، محمد عبد الشافي، كريم بامبو، محمود عبدالعزيز - محمد عبد السلام - مصطفى فتحي، لأسباب مختلفة.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المباراة بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقة" - يوسف "أوباما" -  أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد.

وحقق الزمالك الفوز في أولى مبارياته بالدوري هذا الموسم على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية والماضية.

ويسعى الزمالك الذي يتواجد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لكي يقدم أداءً فعالا، أمام سموحة، لاستعادة توازنه مجددًا، والاقتراب من الصدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك قبل مواجهة المقاولون بافتتاح الدوري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في انطلاقة الدوري

أشرف قاسم يفضل المقصورة عن الدكة لمراقبة الزمالك

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري

الزمالك يعلن موقفه من الحكم لصالح بنيامين اشيومبونج

الزمالك ضد بيراميدز.. الأبيض يكتسح السماوى فى تاريخ اللقاءات المباشرة

ترشيحاتنا

مستشفى بنها الجامعى يوضح حقيقة اصابة 20 فردا من طاقم التمريض والعاملين بكورونا

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

انتخابات اتحاد الكرة وإقامة كأس العالم لليد.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

صحيفة لبنانية: الرئيس عون يقرر الامتناع عن تلقّي لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير