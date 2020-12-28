مان سيتي يواجه إيفرتون في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره إيفرتون، في العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تعد مباراة نارية.





ويسعى كلا الفريقين لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم ، حيث فاز فريق ايفرتون المباراة الماضية بنتيجة 1-0 على نظيره شفيلد يونايتد ، بينما فاز فريق السيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0.





ويحتل فريق إيفرتون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام أستون فيلا.





ويغيب الثنائي كايل والكر وجبريال جيسوس لاعبا مانشستر سيتي عن الفريق في مباراة اليوم نظرًا لإصابتهما بفيروس كورونا.