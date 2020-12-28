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استشاري مناعة: أسر بأكملها أصيبت بكورونا بسبب الاستهتار وتشابه الأعراض مع نزلات البرد..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن أعراض الأنفلونزا تشبه كثيرًا أعراض نزلات البرد وأعراض الإصابة بفيروس كورونا، لذلك طوال فترة الشتاء يحدث التباس لدى البعض نظرًا لانتشار الفيروسات التنفسية فى الشتاء.

وأكد أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن هذا الالتباس هو السبب الرئيسي لزيادة اعداد الإصابة بفيروس كورونا، منوهًا بان المصابين كانوا يعتقدون بإصابتهم بالانفلونزا فقط وكانوا يختلطون بآخرين فى العمل والمواصلات.

وتابع أن الاستهتار من قبل المواطنين أدى إلى إصابات أسر بأكملها، خاصة وأن أعراض الأنفلونزا والبرد والكورونا متشابه وهى الرشح والكحة، كما ان الإصابة بفيروس كورونا من الممكن ان تكون بأعراض او من غير اعراض نهائيًا.

وأشار إلى أنه يجب اعتبار أى اصابة بنزلة برد بأنها إصابة بفيروس كورونا سواء رشح او ارتفاع درجات حرارة بسيطة يجب عزل الشخص لنفسه والتعامل مع الأعراض بحذر وتناول فيتامين سي ومتابعة الطبيب طوال فترة العزل.
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