ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12827 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12827 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.
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30.8 مليون دولار صادرات مصر من الفواكه خلال سبتمبر الماضى
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.