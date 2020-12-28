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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2131 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12827 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

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 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة.

 

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