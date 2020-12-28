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حوادث

في حملة بأسوان.. إيجابية 13 سائقا لتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 726 حكما قضائيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
حملة بأسوان
حملة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت اليوم الاثنين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها من خلال تنظيم حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (8) متهمين وبحوزته عدد (8) سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.850) كيلو جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ  726 حكم قضائى شملت ضبط ( 133) حكم حبس جزئي ، و( 28 ) حكم حبس مستأنف ، و( 394 ) أحكام غرامات ، و( 169 ) أحكام المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط ( 3 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و( 11 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و( 4 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط (549 ) مخالفة مرورية شملت ضبط 4 دراجة نارية ، و 2 توك توك بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفورى فى 79 مخالفة ، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة .

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما  أسفر الفحص عن ضبط 13 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأفيون وأقراص مخدرة .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
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