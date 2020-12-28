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أخبار العالم

رغم تفشي السلالة الجديدة .. بريطانيا تعتزم رفع القيود بأسرع وقت في هذه الحالة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
بريطانيا تعلن رفع
بريطانيا تعلن رفع القيود في أسرع وقت في هذه الحالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنه سيتم رفع القيود المشددة الخاصة بكورونا في أسرع وقت، ويأتي ذلك على الرغم من تفشي السلالة الديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، إن الموافقة التنظيمية البريطانية على لقاح كوفيد-19 المرشح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا قد يسرع في رفع القيود الصارمة، التي اتخذتها أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي.

وأضاف جوف أنه يتعين حاليا تقييم اللقاح، ولكن إذا تمت الموافقة عليه، فستكون هناك "زيادة كبيرة" في اللقاح المتاح. 


وقامت بريطانيا بالفعل بطرح لقاح طورته شركتا فايزر وموديرنا.

وتابع المسؤول الكبير بالحكومة البريطانية قائلا: "إذا حصلنا بالفعل على الموافقة على هذا اللقاح، وسارت عملية الإطلاق وفقا للخطة، فسنكون قادرين تدريجيا على رفع بعض القيود، التي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للكثيرين".

وفي وقت سابق، قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لصحيفة "صن" البريطانية، إنه من المرجح أن يتم منح الموافقة على لقاح أكسفورد يوم الاثنين، مع خطط لطرح الجرعات في البلاد بأكملها اعتبارًا من 4 يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه مع قرب الموافقة على لقاح أكسفورد "الذي يغير قواعد اللعبة" في غضون أيام، تأمل الحكومة أن توفر جرعات كافية قريبًا لتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في غضون أسابيع.

من جانبه، قال المستشار ريشي سوناك، في مقال، إن الاختراقات التي حققت بشأن لقاحات فيروس كورونا- جنبًا إلى جنب مع اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - تشير إلى حقبة جديدة متفائلة للمملكة المتحدة.

يذكر أن بريطانيا طلبت من أكسفورد مسبقا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحها، للانضمام إلى 40 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المعتمد والذي تم طرحه بالفعل. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت عدد من الدول إغلاق حدودها أمام بريطانيا بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا بريطانية المنشأ.
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