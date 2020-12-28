سلطنة عُمان تشارك في التحضير للقمة الخليجية الـ "41"

شاركت السلطنة في اجتماع الدورة 146 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، الذي عُقد مساء عبر الاتصال المرئي، للتحضير للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.





مثل سلطنة عُمان في الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية، والسفير سعود بن أحمد البرواني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية العُمانية.



