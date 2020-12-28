بأسلوب المغافلة.. القبض على مسجلة خطر تخصصت في سرقة متعلقات أهالي شبرا.. صور

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على مسجلة خطر تخصصت في سرقة متعلقات أهالي شبرا أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب المغافلة، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع احمد بدوي ـ دائرة القسم مفادها قيام سيدة بعرض ٢ هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.







انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها مسجلة خطر نشل، وبحوزتها ٢ هاتف محمول ومبلغ مالى ٦٠٠ جنيه، وجميعهم مجهولي المصدر.





واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بارتكابها ٥ حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وأقرت بأن المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.