القبض على عامل أثناء سرقته 10 آلاف جنيه من معمل تحاليل بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من القبض على عامل أثناء سرقة مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه وهاتف محمول من معمل تحاليل الأطباء بسوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من “م. ر” 39 عامًا، مدرس بكلية طب جامعة الأزهر، ويقيم دائرة القسم، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة معمله دائرة قسم أول سوهاج.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان سوهاج، وأمكن القبض على “م. ع” 16 عامًا عامل ويقيم مركز سوهاج، حال سرقته مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه من داخل معمل الأطباء دائرة قسم أول سوهاج.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







