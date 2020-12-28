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حوادث

القبض على عامل أثناء سرقته 10 آلاف جنيه من معمل تحاليل بسوهاج

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:05 م
القبض على قاصر أثناء
القبض على قاصر أثناء سرقته ١٠ آلاف جنيه
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من القبض على عامل أثناء سرقة مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه وهاتف محمول من معمل تحاليل الأطباء بسوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من “م. ر” 39 عامًا، مدرس بكلية طب جامعة الأزهر، ويقيم دائرة القسم، يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة معمله دائرة قسم أول سوهاج.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان سوهاج، وأمكن القبض على “م. ع” 16 عامًا عامل ويقيم مركز سوهاج، حال سرقته مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه من داخل معمل الأطباء دائرة قسم أول سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تك نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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