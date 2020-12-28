النقض تويد المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بدمياط









قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة جنايات دمياط بالسجن الموبد للمتهم "م.خ" والسجن المشدد 10 سنوات لشقيقه "ى.خ" لاتهامهم بواقعة قتل عمد بدمياط .









وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد نشوب اشتباكات باحدي قري محافظة دمياط فأسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 اخرين وانتقلت الأجهزة الأمنية للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وضبط المتهمين فيما وتم نقل الضحايا إلى مستشفى دمياط العام.









وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية فأمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات واسندت الي المتهمين تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة بيضاء وأحيل المتهمان للمحكمة الجنائية للمحاكمة فاصدرت محكمة الجنايات حكم الموبد والمشدد للمتهمين فتقدم المتهمين بالطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض لتصدر حكمها بتأييد حكم الجنايات .













وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه المتوفي لقي مصرعه عقب إصابته بجرح نافذ بالصدر ونزيف داخلي قد ادى إلى توقف عضلة القلب، وتوفي متأثرا بإصابته عقب وصوله المستشفي وأصيب الآخرون بطعنات متفرقة في أنحاء الجسد بالصدر وجروح سطحية .



