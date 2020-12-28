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أخبار العالم

الصين تؤجل تسليم تركيا لقاحات سينوفاك لهذا السبب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:43 م
الصين أجلت التسليم
الصين أجلت التسليم
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محمد علي

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة  إن تسليم الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، COVID-19، تأجل لظروف لم تكن في الحسبان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأجلت الصين تسليم لقاح سينوفاك إلى تركيا  "يوم أو يومين" بسبب حالة إصابة بفيروس كورونا في جمارك بكين.

ووافقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك CoronaVac من شركة سينوفاك Sinovac.

 وكانت تركيا تتوقع تسليم أول 3 ملايين جرعة اليوم الاثنين.

 وستحصل أيضًا على 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته فايرز-بيونتيك الأمريكية الألمانية BioNTech و Pifzer ، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقًا.

وقال قوجة على تويتر"بسبب الإنذار الوبائي في بكين ورصد حالة COVID-19 في جمارك بكين ، تم تعليق النقل مؤقتًا. لهذا السبب ، سيكون وصول لقاحاتنا ، التي كان من المفترض أن تغادر بعد العمليات الجمركية ، خلال أيام".

وتركيا من الدول المتهمة باخفاء الأعداد الحقيقية المصابة بالوباء، حيث لم تعمل على تسجيل كثير من الحالات والوفيات، والتي دفنت سرًا دون تسجيل أو اشارة لإصابتها بالوباء.

وبلغ عدد إصابات  تركيا أكثر من2.15 مليون، وذلك مع تسجيل 14205 ألف حالة خلال يومٍ واحد، بينما بلغت الوفيات ١٩٬٨٧٨ ألف حالة، بزيادة 254 حالة وفاة في يومٍ واحد.
 


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