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محافظات

للحد من الحوادث.. محافظ أسوان يشدد على الرقابة المرورية بالرادار بالطريق الصحراوي الغربي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المرور بتشديد الرقابة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة من خلال نشر كمائن متحركة لمراقبة الطريق بالرادار للحد من السرعات الجنونية وعدم تقدير المسافات من سائقى المركبات المختلفة والتى تسببت فى وقوع العديد من الحوادث أخرها الحادث الأليم على الطريق أمام قرية فارس ،والذى شهد فى الأونة الأخيرة تطوير ورفع كفاءة من خلال وزارة النقل فى المسافة من فارس وحتى إدفو بطول 70 كم بتكلفة 157 مليون جنيه ، وأيضًا قيام المحافظة برصف مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم .

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وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو بطول  100 كم وبتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه .

وأضاف أشرف عطية أن هذا الطريق الحيوى يشهد ملحمة بشق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة ، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد ، ليساهم مشروع الإزدواج فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية ، لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية .

وناشد قائدى المركبات ضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة بهذا الطريق وغيره من الطرق للحفاظ على سلامة أرواح الركاب والمركبات ذاتها التى تتعرض نتيجة هذه الحواث لتلفيات جسيمة  .

وكانت قد واصلت اليوم الاثنين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها من خلال تنظيم حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (8) متهمين وبحوزته عدد (8) سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.850) كيلو جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 726 ) حكم قضائى شملت ضبط ( 133) حكم حبس جزئي ، و( 28 ) حكم حبس مستأنف ، و( 394 ) أحكام غرامات ، و( 169 ) أحكام المخالفات.
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