زميل محمد صلاح السابق يقترب من العودة لـ روما الإيطالي

اقترب ستيفان شعراوي من العودة إلى نادي روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعدما أنتهى تعاقده مع نادي شنغهاي الصيني.





وقالت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية : " اقترب الشعراوي من العودة لصفوف نادي روما بعدما طلب منه العودة من جديد".





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وكان الشعراوي قريبا من العودة في أكتوبر لكن فشلت صفقة رحيله من شنغهاي شينهوا في يوم الموعد النهائي.





وسجل الشعراوي 40 هدفا مع روما في 139 مباراة خلال الفترة التي قضاها من 2016 إلى 2019 ، وزامل النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجده في النادي الإيطالي قبل الرحيل لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي .