أستاذ فيروسات يكشف الفرق بين الإنفلونزا وكورونا وكيفية التفريق بينهما ..فيديو

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي، إن هناك بعض التشابه بين أعراض فيروس الأنفلونزا العادية، و فيروس كورونا ، من حيث السعال، وارتفاع درجات الحرارة، والإجهاد الجسدي.





وأضاف الدكتور أيمن الشبيني، عبر مكالمة فيديو ، لـ لفضائية "دي إم سي"، أن الفروق الجوهرية بين فيروسي الأنفلونزا وكورونا، تنحصر في سرعة ظهور الأعراض فور الإصابة، حيث أن أعراض "الإنفلونزا" تظهر خلال يومين من الإصابة، على عكس أعراض كورونا ، التي تصل فترة ظهور أعراضه لـ 14 يوما.





وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن أنه من ضمن أعراض فيروس كورونا السيئة، تسببه في إلتهابات في الجهاز التنفسي ، وضيق التنفس، لافتا إلى أن هناك تشابها في طريقة انتقال كلا الفيروسين، والذي ينتج عن ملامسة الأسطح غير النظيفة، والاقتراب من الشخص المصاب.





وأوضح أنه في حالة الإصابة بكورونا ، فإن المريض يمكن أن ينقل الفيروس إلى الأخرين، حتى بعد 10 أيام أخرى من توقيت أختفاء الأعراض لديه.





وأضاف أن التفريق بين الفيروسين في بداية الإصابة أمر صعب جدا، ولكن لابد في كلا الحالتين من اتخاذ جميع التدبير الاحترازية .





وأكد أن مصل الإنفلونزا ، لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ، منوها إلى أن لقاح الإنفلونزا يختلف ، في كل عام ، حسب التحور الجديد لفيروس الأنفلونزا.