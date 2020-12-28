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برلمان

الشوربجي : سأعمل علي توفير تامين اجتماعي للفلاح وتحديد سعر عادل للمحاصيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:40 م
التأمين الصحى
التأمين الصحى
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ماجدة بدوى

قال النائب عامر الشوربجي نائب مستقبل وطن عن دائرة مركزي السطنة وزفتي ان ملف الزراعة سيكون علي راس الوياته خاصة وانني امثل دائرة زراعية بالمقام الاول والفلاح المصري بصفة عامة يعاني ولولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للفلاح لكانت هناك مشكلة

واضاف النائب في تصريحات صحفية علي هامش استخراج كارنيه العضوية لمجلس الشيوخ اليوم،   انه سيعمل علي ان يكون هناك تامين صحي شامل يشمل كل اطياف الشعب وعلي راسة الفلاح من خلال منظومة تشريعية تسرع الخطي في التنفيذ باسرع وقت كما انني ساعمل علي ان يكون هناك منظومة للتامين الاجتماعي للفلاح وتحديد سعر عادل للمنتجات والمحاصيل الزراعية.

واشار النائب إلى ان منظومة الصحة ستاكون علي راس الاولويات خاصة وان مركزي السطنة وزفتي يعانون من تلك المنظومة في ظل جائحة كورنا واضاف ان ملف التعليم سيكون علي راس الاولويات ايضا لان التعليم هو بناء لمستقبل الامة المصرية.

واضاف النائب أن البرلمان الجديد سيكون داعما للدولة المصرية وللقيتادة السياسية خاصة الرئيس البسيسي هو اول من مسح المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وتستقبل الأمانة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، نحو 108 نواب منتخبين بالنظام الفردى من نواب محافظات.. بورسعيد نائبان ، الإسماعيلية 5 نواب، السويس نائبان، الشرقية 21 نائبا ، الدقهلية 21 نائبا ، دمياط 4 نواب ، الغربية 14 نائبا ، المنوفية 11 نائبا ، البحيرة 18 نائبا ، و 10 نواب بمحافظة كفر الشيخ، لاستخراج بطاقات العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، وذلك وسط إجراءات احترازية عالية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.
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