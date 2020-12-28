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حياة كريمة: انطلاقة جديدة للمبادرة تستهدف كل قرى الريف المصري.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:30 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إن الانطلاقة الأولى للمبادرة، استهدفت تحسين معيشة المواطنين، في 143 قرية بـ 12 محافظة، أغلبهم بالوجة القبلي ، وفي العام الثاني من المبادرة ، تم استهداف 232 قرية أخرى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع النطاق الجغرافي لـ المبادرة ؛ لتمشل جميع محافظات الجمهورية، وليست فقط القرى الأكثر فقرا؛ لتستهدف كافة مناطق الريف المصري ، في مدة زمنية تصل لـ 3 سنوات.

وأشار إلى أن المبادرة ستبدأ عملها، في حوالي 50 مركزا، منتشرين في 20 محافظة، حتى يصل كل مواطن بالمبادرة.

وفي سياق آخر، أكد النائب عمرو قطامي عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، د. عاصم الجزار، باعتماد نحو500 مليار جنيه لتطوير 1500 قرية. ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قائلا: قرار مهيب من جانب الرئاسة المصرية، يعيد البهاء والرونق لآلاف القرى المصرية مرة ثانية.

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شملت تطوير نحو 400 قرية فقيرة في مصر، أما المرحلة الثانية فتستهدف تطوير 1500 قرية فى نطاق 50 مدينة مصرية.

وأشار القطامي إلى تصريحات وزير الاسكان، والتي كشف فيها أن المبادرة ستنفذ على مدار ثلاث سنوات، وتشمل المرحلة الأولى منها 28 مليون مواطن، مضيفا انه تم اختيار المراكز التى تضم أكثر القرى فقرا فى مصر، ونسبة 60% من هذه الأماكن فى محافظات الصعيد.

وشدد  قطامي، أن الهدف من المبادرة النهوض بمستوى حياة ومعيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم، وتطوير البنية التحتية وتوفير السلع والمنشآت التعليمية فى تلك القرى والمشروع تنفذه بالكامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى إن مشروع مبادرة حياة كريمة مشروع ضخم وغير مسبوق ويغير وجه مصر برمتها.

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