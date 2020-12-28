عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق دورة تدريبية لـ 75 طالبا وافدا بمنظمة خريجي الأزهر

انطلقت اليوم، بالمقر الرئيس للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية الشرعية لـ 75 طالبا وافدا من طلاب الدراسات العليا، من 15جنسية مختلفة، على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





تأتي الدورة انطلاقا من دور الأزهر الشريف والمنظمة في تقديم برامج تدريبية متطورة، تهدف لتخريج أئمة ودعاة العالم الإسلامي ليكونوا مؤهلين؛ وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي؛ ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، ونشر منهج الإسلام الوسطي في بلادهم.





وفي كلمته للمتدربين، أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المنظمة تحرص على بذل المزيد من الجهد في سبيل دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم وإمدادهم بالعلوم الشرعية والدينية والعلمية، فهم حائط صد ضد الأفكار الهدامة، والاهتمام بهم هو جوهر رسالة الأزهر؛ لتقديم صورة صحيحة لوسطية الإسلام.



