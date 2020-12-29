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أخبار البلد

الري المستمر.. ننشر أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعي بنجر السكر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

الأراضي القديمة 
العروة المبكرة ( زراعات أغسطس ):
يبدأ حصاد الزراعات التي تم تصويمها وبعد إخطار المصنع حيث يتم التقليع ويزال العرش وتنظف الجذور وتكوم ثم توريدها مباشرة خلال 24 ساعة أو تكوم وتغطى بالعرش لحين توريدها للمصنع.

فطام المساحات المبكرة تبعًا لبرنامج شركات السكر بالمنطقة .

العروة المتوسطة ( زراعات سبتمبر ) الانتظام في الري وملاحظة الإصابات المرضية خاصة السركسبورا و حرق الأوراق المصابة أو رش المبيد الفطري الموصى به.

يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصة اذا ظهرت اعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الاوراق وظهور القلب الاسود الاجوف وموت القمة النامية.

العروة المتأخرة ( زراعات أكتوبر و نوفمبر ) : 
الانتهاء من التسميد الآزوتى إلا إذا كانت هناك إصابات حشرية أو مرضيه فيتم إضافة جرعة منشطة ثم الري .

جمع الأوراق المصابة بذبابة البنجر وحرقها أسبوعيا.
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