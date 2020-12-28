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رياضة

عمار وقمر في الهجوم.. تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي بالدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 م
الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
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محمد رشاد
أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي منافسه الاتحاد السكندري على ملعب إستاد "الأهلي we السلام" ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود رزق، محمد عطوة، مروان عطية.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، خالد الغندور.

الهجوم: عمار حمدي، عبدالرزاق سيسيه، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، مروان النجار، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، كريم الديب، عبدالسميع "سيمو"، حسام عاشور، فوزي الحناوي، روماريو ويليامز.

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