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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:05 م
الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مواجهة الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، وأكد على إلغاء الهدف.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وتصدى بن شرقي الى ركلة الجزاء وسددها داخل المرمى ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.

تعرض حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى إصابة دامية، خلال مشاركته في اللقاء.

اصطدم أحداد بأحد لاعبي سموحة في الدقيقة 34 من عمر المباراة وتعرض لاصابة أدت الى سقوط الدم من رأسة واستدعاء الجهاز الطبي لعلاجه وإيقاف المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط ويتصدر المركز الثاني بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 5 في المركز الثامن.
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