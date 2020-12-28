المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم عمليات السحب النقدي حتى يونيو 2021





وتضمن قرار المركزي المصرى الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.







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كما قرر إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول و إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.





واتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى شملت إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي ATM.

قرر البنك المركزى اليوم مد مبادرته الخاصة بإلغاء العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى نهاية يونيو 2021 والتي كان مقررا انتهاؤها آخر ديسمبر الجاري.