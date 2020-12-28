محافظ بورسعيد: خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات كورونا





وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا على توفير كل الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.





وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد، تم تخصيص رقم ١١٤ الخاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة لمتابعة اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود عناصر الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ويسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلونه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة ، متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أى سوء .









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فى ذات السياق عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء ومديرية الصحة وهيئة الرعاية .





وأكد محافظ بورسعيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.





وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة ، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.





وأكد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50% ،وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها.





وأشار محافظ بورسعيد إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار اليوم لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم مع غرف عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وأنه تم الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوي بشأن الفيروس.





كما أكد على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

