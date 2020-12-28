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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وأدوية علاج كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:22 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين ، اجتماعا موسعا ، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  وقيادات الصحة بمحافظة بورسعيد .


وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذلك في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.


وكذلك استمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.


وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.


كان اللواء عادل الغضبان محافظ  بورسعيد عقد  اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء  ومديرية  الصحة وهيئة الرعاية .


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وأكد محافظ بورسعيد  إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.


وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم  3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة ، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.


وأكد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء  بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة  50% ، وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني  مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها.


وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة  تعمل على مدار اليوم لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم مع غرف عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء  ، وأنه تم الإعلان عن خطوط  ساخنة لتلقي شكاوي بشأن الفيروس .


وشدد على متابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس .
محافظ بورسعيد يشدد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وأدوية علاج كورونا
محافظ بورسعيد يشدد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وأدوية علاج كورونا
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