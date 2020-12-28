وزارة الكهرباء تكشف أهمية محطة الضبعة وما تم إنجازه ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هذا من ضمن ما يمسي المزيج بين الطاقة والقائم علي استراتيجية تنويع مصادر الطاقة لافتا الي اننا في البداية كان نعتمد علي مصدر واحد وهو الوقود التقليدي .









وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، ان من ضمن الاشتراطات التي تم وضعها في العقد المبرم بين الجانب المصري والروسي هو مشاركة التصنيع المحلي الخاص بمحطة الضبعة وهذا لرفع جودة التصنيع المحلي لاعلي مستوي وهي تعتبر هي المحطة الأولى مصر .





واوضح حمزة ، أن مشاركة الجانب المصري في التصنيع يضيف الي عملنا الخبرة النووية لتوطين هذه الخبرة في مصر وحصلنا علي العديد من الأذونات والتصريحات وننتظر إذن الإنشاء الخاص بموقع بمحطة الضبعة . الأذوناتإذنالإنشاء





وتابع حمزة ، أن الجزء الخاص بالميناء في محطة الضبعة تم الانتهاء منه لاستكمال جميع المعدات الخاصة بالمشروع و قمنا بالانتهاء من المساكن الخاصة بالمسئولين والعمال وهذا يتم في ظل ازمة فيروس كورونا وهناك تنسيق كامل بين البلدين .



