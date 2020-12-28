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رياضة

رضا عبد العال: يجب على الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:47 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
طالب رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق، مسئولي القلعة البيضاء، بالموافقة على رحيل مصطفي محمد، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال "عبدالعال"، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "أوافق على رحيل مصطفي محمد؛ من أجل حل الأزمة المالية، والتجديد لفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي، من الممكن أن يتعرض اللاعب للإصابة، ولا يستطيع النادي الاستفادة منه".

وأضاف "حميد أحداد ظهر بشكل رائع أمام سموحة، ومن الممكن أن يكون بديلا لمصطفى محمد، ويجب الموافقة على احترافه فى يناير".

انتهت أحداث مواجهة الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق أشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، وأكد على إلغاء الهدف.

وضغط نادي  الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسابها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

واستطاع بن شرقي تسديد الكرة من ركلة الجزاء داخل المرمى ليعلن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربع لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.

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