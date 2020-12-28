رضا عبدالعال: محمد شريف هيقضي على مروان محسن

أكد رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن محمد شريف لاعب الفريق الاحمر يظهر بشكل مميز للغاية مع القلعة الحمراء منذ عودته من الإعارة.
وقال عبدالعال فى تصريحات برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "محمد شريف يتميز بالسرعة والقوة ولديه إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله أن يكون مهاجم مصر الأول ويلعب للمنتخب الوطني".
واضاف: "إذا استمر تألق محمد شريف مع الأهلى فى الفترة المقبل فلن يحصل مروان وصلاح محسن على فرصة نهائيا مع الفريق الاحمر".
وواصل النادي الأهلي عروضه الرائعة في الدوري المصري الممتاز وأسقط الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0) على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة في المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلنًا تمسكه بالدفاع عن لقبه.