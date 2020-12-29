ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة حول أساليب التقويم الحديثة.. اليوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

يأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 

وتم تنظيم الدورة بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين.

ومن هذه الدورات دورة حول دورة أساليب التقويم الحديثة يومي 29 و30 ديسمبر 2020. 

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث أنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم دورة حول تنظيم المؤتمرات .. 15 نوفمبر

ننشر خطة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر ديسمبر بجامعة حلوان.. تفاصيل

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل

اليوم.. جامعة حلوان تستضيف دورة حول دور هيئة التدريس في دعم الطالب المريض نفسياً

جامعة حلوان تنظم دورة حول أساليب التدريس الحديثة.. نهاية الشهر الجارى

22 ديسمبر.. تنظيم دورة حول التفكير الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

154,8 مليون ريال.. الصحة السعودية تدشن مشروعات كبرى بـ جازان

حكم الاحتفال بعيد الميلاد وتهنئة غير المسلمين بالكريسماس

هل يجوز أداء صلاة النافلة بأكثر من نية ؟ مفتي الجمهورية يوضح

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

مش مستواكي.. معجبة تهاجم نرمين الفقي بسبب دورها بمسلسل لؤلؤ.. والأخيرة ترد

عمل في الشركة نفسها مدة 84 عامًا حتى وفاته.. حكاية الموظف الأكثر وفاءً في العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

سكتة قلبية وحروق خطيرة.. انفجار موبايل يتسبب في نقل صاحبه للمستشفى في حالة حرجة