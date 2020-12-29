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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسمح للطائرات المسيرة بالتحليق دون قيود أمنية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
طائرة درون
طائرة درون
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شريف سيد
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، السماح للطائرات الصغيرة بدون طيار "درون" التحليق فوق البلاد وفي الليل بالولايات المتحدة، ما يعد خطة مهمة نحو إمكانية استخدامها في عمليات التسليم التجارية. 

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن قواعدها التي طال انتظارها لتقنين استخدام الطائرات بدون الطيار الصغيرة، والمعروفة أيضا باسم المركبات الجوية غير المأهولة، سيتم وضعها؛ لتفادي المخاوف الأمنية، وذلك عبر طلب وضع تقنية تحديد هوية الطائرة عن بعد، لتمكين السلطات من تحديد هوية الطائرة من الأرض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". 

ومن المقرر أن تصبح هذه القواعد الجديدة سارية المفعول، بعد 60 يوما من نشرها في السجل الفيدرالي الأمريكي في يناير 2021، كما سيكون أمام الشركات المصنعة لهذه الطائرات 18 شهرا للبدء في إنتاج طائرات مزودة بتقنية التعريف عن بعد، فيما سيكون أمام المشغلين لهذه الطائرات، سنة إضافية، لتقديم هوية هذه الطائرات للتعرف عليها عن بعد. 

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية "ستيف ديكسون": "تفسح القواعد الجديدة الطريق لمزيد من عمليات دمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي الأمريكي من خلال معالجة مخاوف السلامة والأمن"، مشيرا إلى أنها: "تجعلنا أقرب إلى اليوم الذي سنرى فيه عمليات الطائرات بدون طيار مثل تسليم الطرود، تعمل بشكل روتيني ويومي". 

ونتيجة لذلك، تتسابق الشركات لإنشاء أساطيل طائرات بدون طيار لتسريع عمليات التسليم. حيث تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون تسجيل للطائرات بدون طيار و 203000 طيار عن بعد معتمدين من هيئة الطيران الأمريكية.
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