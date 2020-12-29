بشرى سارة للبنانيين.. مسئولون يعلنون عن انفراجة في أزمة المحروقات اليوم

شهدت دولة لبنان أزمة كبيرة بشأن المحروقات، حيث توقف بعض الموزعين عن تسليم مواد البنزين إلى المحطات بسبب عدم كفاية المخزون، ويعود السبب إلى عدم تمكّن أربع بواخر نفط منذ أيام توقفوا أمام الشاطئ اللبناني عن تفريغ حمولتها لصالح الشركات الموزّعة بسبب عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لها.





من جانبه أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا لـ"صوت كل لبنان" أن هذه البواخر التي كانت ترسو منذ أربعة أيام قد حلّت أزمتها وستقوم بتفريغ حمولتها.





وأوضح ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، أنّه "لا يوجد أزمة محروقات، الموضوع ذاهب إلى الحل، ووعدنا بأن تفرغ البواخر حمولتها اليوم".





وأشار إلى أن اتصالًا حصل مع "مصرف لبنان وسنفرغ البواخر اليوم وسيتأمن السوق ونخرج من المشكلة وليست هناك أزمة".





وكانت أسعار المحروقات قد بدأت ترتفع وبشكل تدريجي منذ أكثر من شهر بخلاف الأسواق العالمية، وذلك رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي برفع أو حتى ترشيد الدعم عن المحروقات.



