الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ الحدودية

قررت دولة الكويت عدم الاستمرار في تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وانتهائه في موعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية.









جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس المجلس.









وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا أن يتم فتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية يوميا اعتبارا من يوم السبت الثاني من يناير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.









وأكد المجلس أنه سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.











ويأتي ذلك بعدما أعلن مركز التواصل الحكومي، الأسبوع الماضي، تعليق كل رحلات الطيران التجاري، واغلاق الحدودها البرية والبحرية حتى الأول من يناير، بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.









من جانبه، أكد وزير الصحة الكويتي عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في بلاده.







